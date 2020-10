Währungen 23.10.2020

Bitcoin via Paypal

Libra war für Paypal kein Thema mehr, die Kryptowährung von Facebook wird beim Zahlungsdienstleister nicht mehr forciert. Aber auf andere Kryptowährungen setzt man dort.

So soll man Bitcoin, Ehther etc. mit Paypal kaufen, halten und verkaufen können. Allerdings will Paypal keine direkte Weitergabe von Kryptogeld erlauben, auch bei einer Zahlung landet das Geld beim Händler in einer traditionellen Währung.



Damit öffnet Paypal einen direkten und einfachen Zugang zu Kryptowährungen wie Bitcoin für die breite Masse an Usern ohne das klassische Terrain und die Vorteile des großen Netzes an Partnern zu verlassen. Für Kryptowährungen bedeutet das eine weiter gesteigerte Verfügbarkeit und Nutzbarkeit, was sich positiv auswirken dürfte.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Bitcoin #Cryptowährungen #Zahlung #Internet #Paypal







