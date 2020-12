Währungen 28.11.2020

Libra-Euro ab Jänner

Facebook musste mehrfach zurückrudern und seine Kryptowährung anpassen. Nun möchte man im Jänner mit mehreren Varianten starten.

Die eigentliche große Kryptowährung von Facebook, die eigenständige Libra-Münze, wurde verworfen. Eine auf kleinerer Basis startende Libra-Dollar-Währung wurde auch abgelehnt. Nun will Facebook aus der Schweiz heraus ('Libra Association') einen neuen Anlauf starten und gleich mehrere Währungen in den Ring werfen, die zwar als Kryptowährungen loslegen, aber an reale Währungen gebunden sind. Ein 'Libra-Dollar' wird dann genauso verfügbar wie ein 'Libra-Euro'. Die Währungen sind untereinander damit genauso konvertibel wie zu ihren jeweiligen Leitwährungen, von einem Blockchain-Konzept wie dem Bitcoin ist man damit aber weit entfernt.



Libra soll in der neuen Konzeption ab Jänner 2021 loslegen. Ob und wann die Währung real nutzbar ist, muss sich genauso zeigen wie die Tragfähigkeit des Plans - der wurde nämlich schon mehrfach kurz vor Launch grundlegend verändert. Dass das auch diesmal der Fall sein könnte, ist durchaus plausibel, da noch viele Fragezeichen offen sind.

