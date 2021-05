Tipps 28.04.2021

Registrierungspflicht kommt wieder

Mit den geplanten Öffnungen im Rahmen der Corona-Maßnahmen in Österreich wird auch wieder die Registrierungspflicht aktuell.

Ab 19.5.2021 wird geöffnet, aber vielerorts nur mit Angabe seiner Daten für den Fall einer Infektion am Standort. Damit werden Lösungen zur Registrierung von Kunden und Besuchern wieder relevant, etwa die kostenlose Motix-Applikation für Unternehmen in Österreich:



Motix Besucherregistrierung gratis

Motix Startseite



Das betrifft diesmal nicht nur einzelne Bundesländer und speziell die Gastronomie, wo die Kundenregistrierung neben anderen Maßnahmen erforderlich ist. Auch bei Veranstaltungen wird die Registrierung der Besucher zur Normalität. Wenn die Kultur öffnet, dann beginnt auch das Eingeben von Kontaktdaten bei den Veranstaltungen. Genauso verhält es sich bei Kongressen und Messen.



Auch der Sport ist betroffen, sofern er indoor gemacht wird. Die Freizeit wird also weitgehend kontrolliert. Im Fitnessstudio und in der Sporthalle wird die Registrierung der Besucher gefordert.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Corona #Registrierung #Österreich







Auch interessant!

Elektronische Gästeregistrierung für Wien

Die verschienen Alternativen der Registrierung von Gästen im Restaurant und Lokal am Smartphone haben wir...



Der Gästeregistrierung einen Mehrwert abgewinnen

Die Corona-Maßnahmen für Lokale und Restaurants sind mitunter lästig. Wenn in Wien zu Papier gegriffen wi...



Quarantäne nach Registrierung im Lokal?

Seit der Registrierung in Restaurants geht die Angst um vor massenhaften Isolierungen, sobald auch nur ei...



Corona-Besucherregistrierung ohne Papier!

Ohne Papierverschwendung, einfacher und sicherer: Die umweltfreundliche elektronische Registrierung der B...



Events, Konferenzen und Seminare: online oder hybrid?

Corona macht Veranstaltungen aller Art mit Menschen schwieriger - selbst, wenn sie erlaubt sind, ist eine...