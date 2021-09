Geld 09.09.2021

Bargeldlos ist in Bargeldlos bezahlen, egal wo und wann: Bereits drei Viertel (74 Prozent) der in Deutschland lebenden Menschen unterstützen die Forderung, an jedem Verkaufspunkt die Möglichkeit einer digital-bargeldlosen Zahlung zu haben. Zu dem Schluss kommt eine aktuelle Befragung des Berliner Digitalverbands BITKOM unter 1.007 Personen ab 18 Jahren. 'Wir brauchen echte Wahlfreiheit beim Bezahlen. Es geht nicht darum, das Bargeld abzuschaffen, sondern den Kunden an jedem Ort die freie Entscheidung zu überlassen, wie sie bezahlen möchten. Niemand sollte mehr gezwungen werden, ständig Bargeld bei sich zu tragen', so BITKOM-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder.



Vor allem Jüngere fordern, dass alle Geschäfte, Restaurants oder andere Verkaufsstellen mindestens eine digitale Bezahlmöglichkeit anbieten müssen. 87 Prozent der 18- bis 29-Jährigen unterstützen das. Bei den 30- bis 49-Jährigen sind es 75 Prozent, bei den 50- bis 64-Jährigen 76 Prozent. Und selbst unter den Senioren ab 65 Jahren spricht sich eine deutliche Mehrheit von 64 Prozent dafür aus.



Eine solche Forderung an die künftige Bundesregierung unterstützen mehrheitlich auch die Anhänger aller derzeit im Bundestag vertretenen Parteien. Unter denen der AfD fordern 82 Prozent ein Recht auf digitales Bezahlen, bei Bündnis 90/Die Grünen und FDP sind es je 77 Prozent, bei SPD und CDU/CSU je 74 Prozent. Unter denjenigen, die mit der Linken sympathisieren, wollen nur 64 Prozent überall bargeldlos bezahlen können. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Geld #Bargeld #Studie #Befragung





