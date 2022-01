Geld 28.01.2022

Krypto-Banken

Die Entscheidung der Commonwealth Bank of Australia, Kunden auch Kryptowährungsprodukte anzubieten, könnte sich zum Vorteil entwickeln, ebenso für andere Geldhäuser, die sich für diesen Service entschieden haben oder es noch tun.

Denn ein Drittel der Australier, die dieses digitale Geld besitzen, will in den nächsten zwölf Monaten laut einer Umfrage des Kreditkartenanbieters Visa zu einer Bank wechseln, die ihnen in diesem Bereich Angebote machen kann.



Da rund 20 Prozent der Australier Kryptowährungen besitzen, können bis zu sieben Prozent aller Australier ihre Bank wechseln. 82 Prozent würden Kryptowährungen gleich bei ihrer Bank kaufen. Für Anthony Jones, Head of Innovation bei Visa, zeigen die Ergebnisse eine große Veränderung in der Art und Weise, wie Menschen über Geld und Investitionen denken.



'Digitale Währungen und Krypto-Assets bedeuten einen Technologiewandel nicht nur für die Geldbewegung, sondern auch für das digitale Eigentum, wobei sich das Wachstum in diesem Bereich fortsetzt. Da die Investitionen der Verbraucher in diese neue Anlageklasse an Dynamik gewinnen und die Australier beginnen, über die Zukunft des Geldes nachzudenken, wird jedes Finanzinstitut eine Strategie für Krypto benötigen', so Jones. Zumal die australische Zentralbank sich ebenfalls dem Krypto-Thema nähert.



Visa hat über 790 Finanzentscheider in ganz Australien befragt. Weitere wichtige Ergebnisse: 36 Prozent der Krypto-Besitzer sagen, dass sie in den nächsten zwölf Monaten sehr wahrscheinlich Krypto verwenden werden, um Freunde oder Familie zu bezahlen, und 33 Prozent werden sehr wahrscheinlich Krypto-Produkte wie Non-Fungible Tokens erwerben.



Die größten Treiber für den Besitz und die Nutzung von Kryptowährungen sind der Umfrage nach der Aufbau von Wohlstand (40 Prozent) und die Teilnahme am 'finanziellen Weg der Zukunft' (34 Prozent). 74 Prozent der Besitzer der Kryptowährung Mongoose bekunden Interesse an Krypto-verknüpften Karten, die genauso nutzbar sind wie Debit- oder Kreditkarten auf der Basis von 'richtigem' Geld. Von den 27 Prozent der Australier, die bereits Kryptowährungen besitzen oder verwenden, gibt mehr als die Hälfte (59 Prozent) an, dass sie sie im vergangenen Jahr stärker als zuvor genutzt haben.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Banken #Geld #Bitcoin #Kryptowährungen







Auch interessant!

Steuern auf Kryptogewinne

Die Kapitalertragssteuer soll auch auf Bitcoin-Gewinne gelten. 2022 wird daher auch beim Kryptogeld die H...



Bitcoin ist bekannter

Die teils rasanten Kurssprünge bei Kryptowährungen haben die Online-Kommunikation zum Thema Bitcoin und C...



Nachlass in Daten

Der immer wichtiger werdende digitale Nachlass umfasst neben Social-Media-Accounts und E-Mails auch Krypt...



Elon Musk ist nicht er selbst

Facebook ist ein peinlicher Fehler beim Verifizieren eines Promi-Accounts unterlaufen. Ein offensichtlich...