Aktuell 19.07.2022

Öffentlich-Rechtliche kommen gut an

Die EU-Bevölkerung hält öffentlich-rechtliche Radio- und Fernsehsender für die vertrauenswürdigsten Nachrichtenquellen in der Europäischen Union.

Mit 49 Prozent trifft das auf fast jeden zweiten Bürger zu. Zu diesem Ergebnis kommt eine kürzlich veröffentlichte Umfrage des Eurobarometers zur Mediennutzung im Auftrag des EU-Parlaments. Auf Rang zwei folgen die Printmedien mit 39 Prozent vor privaten Fernseh- und Radiosendern (27 Prozent).



Das Fernsehen ist laut Umfrage mit 75 Prozent die am meisten genutzte Nachrichtenquelle. Vor allem über 55-Jährige informieren sich über dieses Medium. Mit Abstand folgen Online-Nachrichtenportale (43 Prozent), Radio (39 Prozent), soziale Medien und Blogs (26 Prozent). Nur 21 Prozent nutzen Printmedien als Hauptnachrichtenquelle. Soziale Medien und Blogs werden vor allem von Jüngeren als Infoquelle konsultiert: 46 Prozent der 15- bis 24-Jährigen nutzen sie in dieser Weise – bei den über 55-Jährigen sind es nur 15 Prozent.



Trotz des hohen Stellenwertes klassischer Nachrichtenquellen informieren sich 88 Prozent der Befragten auch online. 43 Prozent verwenden nachrichtliche Webseiten, 31 Prozent lesen Artikel oder Beiträge in sozialen Netzwerken. Bei den 15- bis 24-Jährigen sind dies 43 Prozent, bei denjenigen über 55 lediglich 24 Prozent.



Die Hälfte der Befragten interessiert sich demnach am meisten für nationale politischen Themen. Dahinter liegen nahezu gleichauf die Lokalnachrichten (47 Prozent) sowie europäische und internationale Themen (46 Prozent). 72 Prozent äußerten, vor Kurzem medial etwas über die EU gelesen, gesehen oder gehört zu haben. Am wenigsten nachrichtlich wahrgenommen werde die EU mit 57 Prozent in Frankreich, am stärksten mit 90 Prozent in Rumänien. In den USA hingegen herrscht starkes Misstrauen gegenüber News aus den Medien, wie eine YouGov-Umfrage kürzlich ergab.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Medien #Glaubwürdigkeit #Nachrichten #Europa







Auch interessant!

Fake News: Mehr Corona als Ukraine

Nur 14 Prozent der Amerikaner glauben falsche Behauptungen über die Ukraine - weniger als diejenigen, die...



Storytelling und Glaubwürdigkeit

Journalisten, die sich selbst als 'Storyteller' (wörtlich Geschichtenerzähler) bezeichnen, verlieren in d...



Geschichten und Journalismus

Journalisten, die sich selbst als 'Storyteller' (wörtlich Geschichtenerzähler) bezeichnen, verlieren in d...



Visuelle Presse-Kommunikation

In Bildern kommunizieren funktioniert besser als in reinem Text. Dass auch in der PR die Zeit für Video u...



Kryptowährungen auf Facebook verboten

Social-Media-Riese Facebook sagt Kryptowährungen den Kampf an und verbietet entsprechende Werbung auf sei...



Facebook-Spam wird unerträglich

Drückende Stimmung in Facebook-Gruppen, denn der Spam wird immer mehr. In manchen Gruppen, die als besond...