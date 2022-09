Aktuell 31.08.2022

Regulierung für Buy now - Pay later Das Geschäftsmodell 'Kaufe jetzt, zahle später' ('Buy now, pay later', BNPL) ist nun auch in der etablierten Bankenwelt angekommen. Laut einer Befragung des Embedded-Finance-Spezialisten Credi2 unter 120 Banken-Managern sind 23 Prozent bereits mit eigenen Angeboten aktiv, 39 Prozent befinden sich in der Umsetzungs- oder Planungsphase. Der Ruf nach Regulierung wird lauter.



Angesichts der zunehmenden Konkurrenz im BNPL-Segment fordern bereits über 60 Prozent der Institute im Wettbewerb mit Nichtbanken eine Regulierung des Marktes. 'Viele Banken genießen ein sehr hohes Vertrauen und wollen das keinesfalls im Umfeld von BNPL verspielen', sagt Christian C. Waldheim, Co-CEO bei Credi2. So plädiere die Mehrheit bei BNPL-Produkten für eine verbindliche Regulierung durch den Gesetzgeber.



Hintergrund dieser Forderung ist die Vermutung, dass einige BNPL-Player ohne Banklizenz ihre Kunden nicht ausreichend auf Kreditfähigkeit überprüfen. 'Aufsichtsbehörden weltweit und in der EU haben BNPL-Produkte und deren Anbieter schon seit einiger Zeit im Visier', weiß Waldheim. Ein von der Europäischen Kommission veröffentlichter Richtlinienvorschlag könnte bereits 2023 in geltendes deutsches Recht umgesetzt werden.



'Durch diese Regelung würde BNPL mit klassischen Konsumentenkrediten gleichgesetzt. Banken haben dann den Vorteil, dass sie die hohen Regulierungsauflagen der Behörden längst erfüllen', so der Credi2-Co-CEO. Denn traditionell würden Finanzhäuser Verbraucherkredite erst nach einer strengen Bonitätsprüfung gewähren. So solle dem Risiko eines Zahlungsausfalls und der Überschuldung des Kreditnehmers vorgebeugt werden.



Viele Banken preschen laut der Erhebung bereits vor und wollen nicht erst auf eine Regulierung warten. 80 Prozent setzen dabei auf einen externen Partner, um mit einer eigenen Lösung möglichst schnell am Markt zu sein. Drei Viertel begnügen sich nicht mit der Rolle im Hintergrund, sondern wollen beim Kunden sichtbar sein, weist die Erhebung abschließend aus. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Finanzierung #Banken #Regulierung #Kredit





