Geld 22.11.2022

Ex-Jägermeister-Brennerei in Graz insolvent

Die traditionelle Schnapsbrennerei Destillerie Franz Bauer muss saniert werden. Das Unternehmen soll aber weitergeführt werden.

Bauer arbeitet nahe an den Frucht-Lieferanten in der Steiermark für bekannte Marken mit 23 Mitarbeitern. So wurde auch für Jägermeister exklusiv in Österreich abgefüllt, was allerdings weggefallen ist wie die Umsätze in den Corona-Jahren in der Gastronomie. Ein Millionenverlust und hohe Verbindlichkeiten sind trotz starker Reduktion der Belegschaft über geblieben.



Den Schuldnern wird nun eine Quote von 30 Prozent angeboten, eine Fortführung des sanierten Unternehmens soll damit sichergetellt sein. Weitere Kündigungen seien aber bereits dafür geplant.



Insolvenzen steigen mit Inflation und Zinsenlast



Doch auch insgesamt dürfte nach ruhigen Jahren in der Wirtschaft einiges im Kommen sein, wenn es um Pleiten geht. Nach der Pandemie sind es jetzt Energiekosten, die allgemeine Inflation und die steigenden Kreditzinsen, die Unternehmen in die Pleite treiben. 2023 soll es daher den Prognosen nach wieder deutlich mehr Insolvenzen in Österreich geben als in den letzten Jahren.



Zahlreiche Unternehmen haben die Pandemie auch nur durch Förderungen überstanden, in den letzten Jahren war die Lage der Insolvenzen untypisch entspannt. Ein Aufholprozess, der das Niveau von Insolvenzen in Österreich nach oben treibt, soll ab nächstem Jahr einsetzen. Und das betrifft auch Privatkonkurse, die mit sinkender Kaufkraft eintreffen werden. Und diese Konkurse sowie sinkende Nachfragen schlagen dann wieder auf Umsätze des Einzelhandels durch.



Mit den rasant steigenden Zinsen bei gleichzeitig hoher Belastung durch die Inflation wird die Lage der Wirtschaft jedenfalls nicht leichter zu bewältigen. Es weht Gegenwind, der ab kommenden Jahr spürbarer wird.

