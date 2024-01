Geld 18.12.2023

Konsumkredite gefährlich Der Einzelhandelstrick 'Kaufe jetzt, bezahle später' ist vor allem in der Vorweihnachtszeit für Konsumenten eine Gefahr, warnt Finanzwissenschaftlerin Joy Malala von der University of Warwick. Sie fordert die Verbraucher dringend auf, bei der Nutzung dieser Angebote vorsichtig zu sein und die Risiken zu berücksichtigen, die mit solchen Zahlungsoptionen verbunden sind, weil Überschuldung drohe.



'Die gestiegenen Lebenshaltungskosten treffen ärmere Familien dieses Weihnachten stärker. 'Buy Now, Pay Later' ist eine verlockende Option für zunächst kostenlose Sofortkäufe, was zu höheren Ausgaben während der Weihnachtszeit führt, wenn die Neigung zum Kauf von Geschenken und anderen Gegenständen steigt', so Malala. Sie rät jedem, der diesen Dienst in Anspruch nimmt, auszurechnen, ob er bei den Zahlungsterminen in der Zukunft genügend Geld hat. Zudem könnten Gespräche mit Freunden oder innerhalb der Familie hilfreich sein.



Malala hebt vor allem die Folgen von finanziellem Stress aufgrund der Anhäufung von Schulden und ihrer negativen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit hervor. Wer zu Rate gezogen wird sollte darauf aufmerksam machen, Zahlungsbedingungen, Zinssätze, Gebühren und mögliche Strafen für verspätete Zahlungen gründlich zu prüfen und zu verstehen.



'Es ist wichtig zu verstehen, dass das Angebot, erst später zu zahlen, zwar eine sofortige Befriedigung bietet, aber eine Form von Kredit darstellt. Während wir durch diese Krise mit steigenden Lebenshaltungskosten navigieren, ist es unerlässlich, bei unseren finanziellen Entscheidungen wachsam zu sein', mahnt Malala. Um die Anhäufung unüberschaubarer Schulden zu verhindern, sei es wichtig, die Bedingungen und potenzielle Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung spezieller Finanzierungsangebote zu verstehen.



Die Fachfrau kommt zu dem Schluss: 'Die Verwaltung persönlicher Finanzen, insbesondere inmitten wirtschaftlicher Herausforderungen, erfordert einen differenzierten Ansatz. Um die finanzielle Stabilität aufrechtzuerhalten, ist es von entscheidender Bedeutung, sich über Einnahmen und Ausgaben im Klaren zu sein und die Zahlungsbedingungen bei Finanzdienstleistungen genau zu verstehen.' pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Geld #Kredit





