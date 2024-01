Euro 02.01.2024



25 Jahre Euro

Ein Siegeszug, der so nicht abzusehen war. Der Euro hat Europa Stabilität und Sicherheit gebracht und Stärke in der Welt gezeigt.





Die Umstellung hat viele vor Rechenprobleme gestellt, doch spätestens in den Währungskrisen konnten wir uns von der Stärke der gemeinsamen Währung in Europa überzeugen. Heute sind 20 Länder in der Euro-Zone und profitieren von einem einheitlicheren Markt ohne Umrechnungsaufwände.

Bild: weyo / Adobe Stock

#Euro #Währung #Jubiläum







