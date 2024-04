Geld 24.04.2024

Forschung bringt Risikokapital

Unternehmen, denen Steuervergünstigungen für Forschung und Entwicklung (F&E) gewährt werden, sind deutlich eher dazu bereit, von Risikokapital (VC) unterstützte Start-ups zu erwerben.

Und gleichzeitig in ihre eigenen F&E-Bemühungen zu investieren, zumindest in den USA, zeigt eine Untersuchung der European School of Management and Technology Berlin (ESMT). Die Ergebnisse stammen aus der gemeinsamen Forschung von Merih Sevilir (ESMT) und William McShane vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle.



Um herauszufinden, welche Folgen solche Steuergutschriften haben, haben die Forscher Daten von mehr als 3.500 Unternehmen mit Hauptsitz in den USA ausgewertet, die über einen Zeitraum von 25 Jahren F&E-Steuergutschriften erhielten. Mittels Merge- und Acquisition-Plattformen haben die beiden die Übernahmen dieser Unternehmen untersucht. Es zeigte sich, dass die Investitionen dieser Firmen in Fusionen und Übernahmen ein Volumen von durchschnittlich 104,5 beziehungsweise 115,18 Mio. Dollar pro Jahr hatten und damit ähnlich hoch wie die F&E-Ausgaben waren.



'Für Unternehmen, die F&E-Zulagen erhalten, wird ein Großteil der Ausgaben in Humankapital fließen, das heißt in Löhne und Ausgaben für Erfindungen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass sich diese Investitionen als kosteneffizient erweisen oder gar neue Entwicklungen hervorbringen. Für größere Unternehmen kann es sinnvoller sein, ein Start-up zu übernehmen, das bereits ein innovatives Produkt oder eine innovative Dienstleistung entwickelt hat, und es bei der Finanzierung der weiteren Entwicklung zu unterstützen, statt selbst bei Null anzufangen', sagt Sevilir.



Für Start-ups kann die Übernahme durch ein größeres Unternehmen ein großer Vorteil sein. Sie verfügen in der Regel nicht über die für die Inanspruchnahme von Steuergutschriften erforderlichen, zu versteuernde Einnahmen, sodass sie durch eine Übernahme ihre Wachstums- und Innovationsfähigkeit durch eine größere Finanzspritze steigern könnten. Für die Unternehmen wiederum bedeutet die Übernahme von leistungsstarken Start-ups eine Diversifizierung ihrer F&E-Anstrengungen und wahrscheinlich eine Verbesserung ihres künftigen Innovationspotenzials, da sie neben ihrem eigenen auch ein externes Team für ihre Erfindungen einsetzen könnten, heißt es.

pte/red

#Förderung #Forschung #Start-Up #Investition







